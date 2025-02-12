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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый чип Snapdragon 6 Gen 4 сделает смартфоны среднего класса намного производител...

Новый чип Snapdragon 6 Gen 4 сделает смартфоны среднего класса намного производител...

Новый чип Snapdragon 6 Gen 4 сделает смартфоны среднего класса намного производительнееСвежий мобильный чип Snapdragon 6 Gen 4 представляет собой существенное обновление по сравнению с предыдущей моделью и заметно отличается от предыдущих.

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