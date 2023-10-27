Воспитатель Ня и Кафа познакомят малышей с разными видами строительной техники! 123RF/legion-media.ruМаленькие дети от природы любознательны.
На стройке
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Воспитатель Ня и Кафа познакомят малышей с разными видами строительной техники! 123RF/legion-media.ruМаленькие дети от природы любознательны.
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