Эксперты рассказали, что изменилось в правилах выдачи кредитов в 2024 году

С 2024 года часть правил выдачи кредитов в РФ изменилась. В частности, вместе с данными о процентных ставках банки обязаны тем же шрифтом указывать диапазон значений полной стоимости кредита (ПСК), пишет RT со ссылкой на опрошенных экспертов.