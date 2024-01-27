Эксперты рассказали, что изменилось в правилах выдачи кредитов в 2024 году

С 2024 года часть правил выдачи кредитов в РФ изменилась. В частности, вместе с данными о процентных ставках банки обязаны тем же шрифтом указывать диапазон значений полной стоимости кредита (ПСК), пишет RT со ссылкой на опрошенных экспертов.
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