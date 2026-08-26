НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Ринат Яруллин: «Беренче урында – «Марат Яруллин» проекты, чын күңелдән янып-көеп эшлим»

Ринат Яруллин: «Беренче урында – «Марат Яруллин» проекты, чын күңелдән янып-көеп эшлим»

Танылган баянчы, җырчы, Марат Яруллинның абыйсы һәм уң кулы Ринат Яруллин белән иҗат, гастроль тормышы, аншлаглы концертлар оештыру серләре һәм башка темаларга аралаштык.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым