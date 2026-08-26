Ринат Яруллин: «Беренче урында – «Марат Яруллин» проекты, чын күңелдән янып-көеп эшлим»

Танылган баянчы, җырчы, Марат Яруллинның абыйсы һәм уң кулы Ринат Яруллин белән иҗат, гастроль тормышы, аншлаглы концертлар оештыру серләре һәм башка темаларга аралаштык.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым