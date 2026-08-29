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Трамп объявил о заключении "крупнейшей в истории" нефтяной сделки с Венесуэлой

Трамп объявил о заключении "крупнейшей в истории" нефтяной сделки с Венесуэлой

Александр Манзюк/ТАСС Президент США Дональд Трамп 29 августа заявил, что Соединенные Штаты заключили нефтяную сделку с Венесуэлой.

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