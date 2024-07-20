У этих кармических и токсичных отношений действительно очень много общего.

Иногда нам приходится тратить много времени и энергии на создание крепких романтических связей. Но иногда в нашу жизнь входит человек, и сразу после встречи с ним мы думаем: «Боже мой, мы как будто знаем друг друга всю жизнь! Как это возможно?!» об этих людях.
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