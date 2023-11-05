Алла Пугачева встретилась с Максимом Галкиным* в Латвии

Алла Пугачева вновь покинула Россию. Об этом стало известно из соцсетей ее супруга Максима Галкина*, который опубликовал новое совместное фото с певицей, подписав его: “Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!”.
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