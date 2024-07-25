Россиян с кредитами и вкладами ждут новые вызовы – какое влияние окажет ставка Центробанка Евгения КомароваСитуация с инфляцией в России требует от Центрального банка принятия решительных шагов, как сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.