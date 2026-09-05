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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Людучин: «Гусев – это большинство, импровизация, неординарные действия. Один из самых топовых игроков, которых я видел в КХЛ. Он незаменим, таких в лиге единицы»

Бывший нападающий клубов КХЛ Роман Людучин высказался о ситуации с  Никитой Гусевым . 34-летний игрок находится в статусе свободного агента.

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