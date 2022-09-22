Новую прическу Робби Уильямса высмеяли в сети

Популярный певец Робби Уильямс появился на публике с новой прической и подвергся критике в сети. Согласно информации, исполнитель прибыл в Австралию, чтобы принять участие в шоу, которое будет проходить в рамках ежегодного матча Гранд-финала AFL.
Популярный певец Робби Уильямс появился на публике с новой прической и подвергся критике в сети. Согласно информации, исполнитель прибыл в Австралию, чтобы принять участие в шоу, которое будет проходить в рамках ежегодного матча Гранд-финала AFL.
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