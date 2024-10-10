Массированная ночная атака на регионы России: ПВО уничтожила почти сотню вражеских беспилотников

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа.
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