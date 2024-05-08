Минобороны РФ запустило проект о героическом освобождении Севастополя

Министерство обороны России ко Дню Победы запускает историко-познавательный раздел «Этот День Победы: 80 лет назад был освобожден от фашистов город-герой Севастополь», основанный на документах из фондов Центрального архива ведомства (ЦАМО), среди которых журналы боевых действий, топографические карты, фотоснимки, трофейные материалы, а также наградные листы.