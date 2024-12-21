Эксперт Степанов: объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве поражен ударом ВС РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по объекту размещения резидентуры ЦРУ США в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта, программного директора Академии политических наук старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Александра Степанова.
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