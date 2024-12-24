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Авто.ру: россиянам стало проще купить подержанные Lada Vesta и Hyundai Solaris

Авто.ру: россиянам стало проще купить подержанные Lada Vesta и Hyundai Solaris

Сервис Авто.ру и платформа hh.ru обновили полугодовой индекс доступности легковых автомобилей (Индекс ДА), который показывает, сколько медианных зарплат нужно для покупки подержанных машин-маркеров Lada Vesta и Hyundai Solaris.

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