Жировая ткань: 4 главных функции в организме человека

Жир, жировая ткань - особый вид соединительной ткани живых организмов, основными функциями которой являются предотвращение теплопотерь организма, а также накапливание и снабжение организма необходимой энергией.
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