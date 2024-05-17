Си Цзиньпин и В. Путин приняли участие в церемонии открытия Годов культуры Китая и России

Пекин, 16 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в четверг в Пекине присутствовали на церемонии открытия Годов культуры Китая и России, а также на специальном концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.