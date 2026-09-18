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Регионы России

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NASA выбрало SpaceX для запуска спутника StarBurst для изучения слияний нейтронных звёзд

NASA выбрало SpaceX для запуска спутника StarBurst для изучения слияний нейтронных звёзд

NASA заключило контракт с компанией SpaceX на запуск научной миссии StarBurst, направленной на поиск коротких мощных гамма-всплесков, возникающих при слиянии нейтронных звёзд.

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