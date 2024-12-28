Кургинян оценил судьбу гуманизма после французской революции

Французская революция заменила божественное начало господством Разума, основываясь на принципах гуманизма и стремлении к прогрессу, отметил политолог и философ Сергей Кургинян в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» 27 декабря.
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