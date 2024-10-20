Фильм «Руки вверх!» снова возглавил кинопрокат в России

Картина заработала 186,5 миллиона рублей Фильм об известной музыкальной группе 1990-х «Руки вверх!» вторую неделю подряд стал лидером кинопроката, заработав 186,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.
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