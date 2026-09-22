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Сними это кольцо, теперь ты моя: как случайная встреча в аэропорту перечеркнула прошлое

Сними это кольцо, теперь ты моя: как случайная встреча в аэропорту перечеркнула прошлое

За огромными панорамными окнами терминала бушевала белая, непроглядная карусель. Московский снегопад, начавшийся еще на исходе дня, к полуночи превратился в свирепую, глухую метель, запечатавшую взлетно-посадочные полосы слоем ледяной крупы.

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