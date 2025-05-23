Екатеринбург вышел на траекторию роста: «Положительные тенденции сохранятся»

В Екатеринбурге подвели итоги социально-экономического развития за прошлый год. Как выяснилось, несмотря на дефицит кадров, высокую ключевую ставку, инфляцию и другие проблемы, столица Урала остается экономическим лидером среди российских мегаполисов.
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