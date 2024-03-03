Классические котлеты с хлебом: рецепт, который возвращает в детство

Бывает, выйдешь на улицу, посмотришь по сторонам, а тебя окружают сплошные кафе и рестораны: итальянский, японский, французский, грузинский… Сегодня за считанные минуты можно перенестись в другую пищевую культуру.
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