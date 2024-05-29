"Жизнь слишком коротка, чтобы считать калории". Виктория Бекхэм заявила, что её больше не беспокоит, что люди думают о её внешности

Виктория Бекхэм стала героиней нового номера журнала Grazia. В интервью изданию она заявила, что после 50-летия не собирается беспокоиться о том, как она выглядит.
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