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"Жизнь слишком коротка, чтобы считать калории". Виктория Бекхэм заявила, что её больше не беспокоит, что люди думают о её внешности

"Жизнь слишком коротка, чтобы считать калории". Виктория Бекхэм заявила, что её больше не беспокоит, что люди думают о её внешности

Виктория Бекхэм стала героиней нового номера журнала Grazia. В интервью изданию она заявила, что после 50-летия не собирается беспокоиться о том, как она выглядит.

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