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Радимов о сборной России: «Мы будем на уровне Андорры, если не пересмотрим радикально весь наш футбол. У нас чудовищное отставание»

Радимов о сборной России: «Мы будем на уровне Андорры, если не пересмотрим радикально весь наш футбол. У нас чудовищное отставание»

Сегодня сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) на выезде в товарищеском матче. До этого, играя молодежным составом, россияне сыграли вничью и проиграли олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

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