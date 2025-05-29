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Исследование: из-за вспышек на Солнце значительно сокращается срок службы Starlink

Исследование: из-за вспышек на Солнце значительно сокращается срок службы Starlink

Научный портал NewScientist опубликовал исследование, в котором говорится, что SpaceX работает над созданием крупнейшей в истории орбитальной группировки, Starlink, но сталкивается с трудностями из-за солнечных выбросов, влияющих на продолжительность жизни спутников.

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