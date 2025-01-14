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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ИИ-модель OpenAI o1 иногда думает на китайском языке, и никто не знает почему Рас...

ИИ-модель OpenAI o1 иногда думает на китайском языке, и никто не знает почему Рас...

ИИ-модель OpenAI o1 иногда думает на китайском языке, и никто не знает почемуРассуждающая ИИ-модель OpenAI o1 удивляет лингвистическими способностями, переключаясь в процессе решения задач на разные языки, в том числе на китайский, даже если запрос был сделан на английском.

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