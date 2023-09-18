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На видео показали, как убирали рухруший виадук с дороги во Владивостоке

На видео показали, как убирали рухруший виадук с дороги во Владивостоке

Городские службы Владивостока минувшей ночью убрали упавший виадук на Весенней. Дорогу в месте обрушения конструкции уже открыли в обоих направлениях, сообщает ИА UssurMedia.

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