Щеночек лежал на улице под трубой 3 дня. Жизнь крошке спасла бездомная собака

Уши, лапы, хвостВ мире животныхЩеночек лежал на улице под трубой 3 дня. Жизнь крошке спасла бездомная собакаИстория произошла в Курске. В поисках укрытия крохотный пес залез под трубу теплотрассы и пролежал там долгих три дня.Вернуться к статье1011НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьтатьянаГОСПОДИ!!! СПАСИ СОБАЧКУ возьмите люди добрые такая красавица глазки умные добрые ласковая собачка...Светлана ВойтовичЛадушке очень хороших мампап!!!!Светлана ЛисовскаяРепост!!!Халида МендыбаеваДай бог всем бездомышам тёплый кров, полную миску и любящих хозяев!Kommarik kommarikРЕПОСТ! РЕПОСТ! РЕПОСТ! Обратите внимание на малышку Ладушку!!! Самых лучших мампап тебе, кроха!ТАТЬЯНА ЛАРИНАНепонятно, Лада щенок или собака возрастом 1,5 года, как в конце статьи значится?ТАТЬЯНА ЛАРИНАНо в любом случае желаю найти девчоночке мам и пап))Элеонора КоганЗдоровья и хозяев Ладушке и Линде!!!Спасибо доктору Пахомову, всем бы быть такими!!!Василий ВасилийЛариса ДормидонтоваНевероятная лапулька! Пусть ей повезёт и она, наконец-то, обретёт любящего хозяина или хозяйку, которые полюбят ей всем сердцем!
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