Уши, лапы, хвост

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Щеночек лежал на улице под трубой 3 дня. Жизнь крошке спасла бездомная собака

Щеночек лежал на улице под трубой 3 дня. Жизнь крошке спасла бездомная собака

История произошла в Курске. В поисках укрытия крохотный пес залез под трубу теплотрассы и пролежал там долгих три дня.

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татьяна
ГОСПОДИ!!! СПАСИ СОБАЧКУ возьмите люди добрые такая красавица глазки умные добрые ласковая собачка...
Светлана Войтович
Ладушке очень хороших мампап!!!!
Светлана Лисовская
Репост!!!
Халида Мендыбаева
Дай бог всем бездомышам тёплый кров, полную миску и любящих хозяев!
Kommarik kommarik
РЕПОСТ! РЕПОСТ! РЕПОСТ! Обратите внимание на малышку Ладушку!!! Самых лучших мампап тебе, кроха!
ТАТЬЯНА ЛАРИНА
Непонятно, Лада щенок или собака возрастом 1,5 года, как в конце статьи значится?
ТАТЬЯНА ЛАРИНА
Но в любом случае желаю найти девчоночке мам и пап))
Элеонора Коган
Здоровья и хозяев Ладушке и Линде!!!Спасибо доктору Пахомову, всем бы быть такими!!!
Василий Василий
Лариса Дормидонтова
Невероятная лапулька! Пусть ей повезёт и она, наконец-то, обретёт любящего хозяина или хозяйку, которые полюбят ей всем сердцем!

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