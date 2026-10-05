Молдавия сообщила о падении снаряда у КПП "Паланка" на границе с Украиной

РИА Новости/Родион Прока Неизвестный снаряд упал в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта (КПП) "Паланка" в Молдавии на границе с Украиной.
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