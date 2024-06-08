«БРИКС – отличная альтернатива ЕС» – министр иностранных дел Турции засобирался в Нижний Новгород

Политнавигатор Вслед за президентом Турции Реджепом Эрдоганом своё благожелательное отношение к вступлению в объединение БРИКС высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе своего трехдневного визита в Китайскую Народную Республику.