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Говорит Европа ⚡

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Яков Кедми: Логика Запада заканчивается там, где начинаются тросы киевских мостов

Яков Кедми: Логика Запада заканчивается там, где начинаются тросы киевских мостов

Чем обернётся для левобережной Украины разрушение мостов через Днепр? Зачем президент Украины Владимир Зеленский после ставки приказал нанести максимальный удар вглубь России? Можно ли объяснить нежелание Киева начинать переговоры отсутствием логики или внешним сценарием? И может ли обесточенная промышленность Украины восстановить линии электропередачи без европейской стали? Яков Кедми – эксперт, … Читать далее: https://govorit.

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