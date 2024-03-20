В то время, как над киевской хунтой нависает угроза утраты ее «фюрером» – нынешним президентом Зеленским легитимности в качестве главы государства, что согласно тамошней Конституции, должно произойти уже 20 мая нынешнего года, перед Украиной все отчетливее встает перспектива еще одного кризиса – парламентского.
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