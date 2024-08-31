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Боевая техника ВСУ оказалась под «Градами». Лучшее видео из зоны СВО

Боевая техника ВСУ оказалась под «Градами». Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ.

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