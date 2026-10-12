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МВФ: инвестиции в искусственный интеллект поддерживают мировой экономический рост около 3%

МВФ: инвестиции в искусственный интеллект поддерживают мировой экономический рост около 3%

Международный валютный фонд связывает устойчивость мировой экономики с масштабными инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта.

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