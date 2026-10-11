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ГТРК Татарстан

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Россия — Франция 4:3: сборная России по дзюдо вышла в полуфинал ЧМ в Баку после дополнительной схватки

Россия — Франция 4:3: сборная России по дзюдо вышла в полуфинал ЧМ в Баку после дополнительной схватки

Сборная России по дзюдо одержала победу над командой Франции со счётом 4:3 в четвертьфинале командного турнира чемпионата мира в Баку и вышла в полуфинал.

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