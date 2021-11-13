В Энгельсском соединении дальней авиации прошел турнир по мини-футболу среди военнослужащих

В Энгельсском соединении дальней авиации прошел турнир по мини-футболу среди военнослужащих

В напряженном и насыщенном интересными игровыми моментами турнире, победу одержала команда третьей авиационной эскадрильи самолетов Ту-95мс.

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