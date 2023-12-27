Подразделения ЦВО в зоне специальной военной операции получили более 100 внедорожников УАЗ от Общероссийского народного фронта

В автомобили заложены сладкие праздничные наборы, газовые горелки, компактные печки, квадрокоптеры, тепловизоры и комплексы РЭБ, а также компактные искусственные новогодние елки для установки в блиндажах.
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