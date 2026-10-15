Трижды кавалер ордена Мужества капитан Владимир Медюлянов, потерявший на службе Родине левую руку, перенес сложнейшую операцию по пересадке донорской конечности.
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