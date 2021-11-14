Турнир по кикбоксингу среди сотрудников силовых структур прошел в Приморье

Традиционный краевой турнир (12+) по кикбоксингу среди сотрудников спецподразделений МВД, ФСБ, МЧС, военнослужащих округов и флотов ДФО прошел в субботу, 13 ноября, в спорткомплексе "Арена спорта" во Владивостоке.
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