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Премьер Таиланда позвонил послу России в день обнаружения тел брата и сестры Назимовых

Премьер Таиланда позвонил послу России в день обнаружения тел брата и сестры Назимовых

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел азиатской страны Сихасак Пхуангкеткео позвонили послу России в Бангкоке Евгению Томихину в день обнаружения тел брата и сестры Назимовых, чтобы выразить соболезнования.

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