Премьер Таиланда позвонил послу России в день обнаружения тел брата и сестры Назимовых

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел азиатской страны Сихасак Пхуангкеткео позвонили послу России в Бангкоке Евгению Томихину в день обнаружения тел брата и сестры Назимовых, чтобы выразить соболезнования.