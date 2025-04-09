🚰 В Белогорском районе продолжают строить станцию по очистке воды Она позволит круглогодично обеспечивать чистой питьевой водой жителей посёлка Зуя и села Крымская Роза.
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🚰 В Белогорском районе продолжают строить станцию по очистке воды Она позволит круглогодично обеспечивать чистой питьевой водой жителей посёлка Зуя и села Крымская Роза.