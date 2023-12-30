Семейным на заметку. Как встретить Новый год и не развестись

Избежать ссоры во время праздника очень просто Купить подарки родственникам, приобрести новый наряд, сходить в салон красоты, сдать годовой отчет, свозить детей на елку – последние две недели декабря почти у каждой российской семьи довольно-таки напряженные.
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