Французская полиция задержала свыше 270 человек на фоне массовых демонстраций по всей стране. Об этом сообщает местный телеканал BFM TV со ссылкой на данные правоохранителей.
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Россия давно предостерегала Европу, что этим всё закончится. Пренебрежительное отношение к своему народу, поддержанное политикой Брюсселя (считай - Демократов США) приведёт к развалу ЕС. ЕП и ЕК чужеродная структура управления ЕС, которая тратит народные деньги на разжигание войны на Украине, и которая убьёт экономику Европы, но такие бараны-упрямцы как Макрон, Мерц и коллективный "Джонсон" никак не поймут, что это движение охватит весь Евросоюз и никакая полиция это не остановит. И это уже будет Европейская революция.