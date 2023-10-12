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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Доллар упал ниже 97 рублей впервые с сентября

Курс доллара упал больше чем на 3,5 рубля, опустившись ниже 97 рублей впервые с сентября. Накануне вечером правительство сообщило, что Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами на внутреннем рынке.

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