Доллар упал ниже 97 рублей впервые с сентября

Курс доллара упал больше чем на 3,5 рубля, опустившись ниже 97 рублей впервые с сентября. Накануне вечером правительство сообщило, что Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами на внутреннем рынке.