Доллар упал ниже 97 рублей впервые с сентября

Курс доллара упал больше чем на 3,5 рубля, опустившись ниже 97 рублей впервые с сентября. Накануне вечером правительство сообщило, что Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами на внутреннем рынке.
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