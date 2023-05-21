Замминистра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко умер при возвращении в Россию

Ему стало плохо во время перелета из Кубы, где он был в командировке.Замминистра науки и высшего образования РФ и муж Дианы Гурцкой Пётр Кучеренко умер во время перелета из Кубы, где он был в командировке в составе, сообщает тг-канал Коммерсантъ.