Во сколько России обошлась «Ангара-А5» и при чем тут БРИКС и ЕАЭС

Россия произвела удачный запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный». Несмотря на высокую стоимость ракеты и ее разработки, затраты окупятся и положительно скажутся на выполнении тех задач, которые ставит перед космической отраслью страны правительство.