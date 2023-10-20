Риск развития рака груди связали с загрязнением воздуха

У женщин, живущих и работающих в местах с более высоким уровнем загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами, с большей вероятностью разовьется рак молочной железы, чем у тех, кто живет и работает в менее загрязненных районах.
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