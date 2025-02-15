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Роднина оценила однополые пары в фигурном катании

Роднина оценила однополые пары в фигурном катании

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила однополые женские пары в фигурном катании.

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Комментарии
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О
Он
Роднина ошибается. Всё однополое начинается с малого. Пора депутатам ГД РФ дать должную оценку высказываниям Родниной и вообще, место ли ей в там, чтобы представлять интересы россиян-избирателей! Это уже не первый косяк депутата с либеральными замашками!
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