Роднина оценила однополые пары в фигурном катании

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Он

Роднина ошибается. Всё однополое начинается с малого. Пора депутатам ГД РФ дать должную оценку высказываниям Родниной и вообще, место ли ей в там, чтобы представлять интересы россиян-избирателей! Это уже не первый косяк депутата с либеральными замашками!