Книга животных

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Как дышит птенец внутри яйца? Ведь яичко кажется абсолютно замкнутой системой, а кислород крайне необходим организму

Как дышит птенец внутри яйца? Ведь яичко кажется абсолютно замкнутой системой, а кислород крайне необходим организму

Яйца птиц — замкнутая система жизнеобеспечения. Всё, что нужно птенцу для развития, уже есть внутри. Желток — запас пищи, строительный материал и энергия для зародыша.

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