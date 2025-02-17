Сальдо ответил на ложь Каллас, назвав число погибших мирных граждан на Херсонщине

С начала 2025 года в результате обстрелов территории Херсонской области со стороны украинских формирований 16 мирных жителей погибли и ещё 109, в число которых входит пятеро несовершеннолетних, были ранены.
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